Com reunião entre Renato e jogadores, Grêmio segue preparação para duelo pelo Gaúcho

Na tarde desta segunda-feira (12), o elenco do Grêmio deu sequência à preparação para o duelo contra o Ypiranga, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. A atividade foi marcada por longa reunião entre o técnico Renato Portaluppi e os jogadores no gramado do CT Luiz Carvalho.

O comandante gremista reuniu os atletas do time principal por cerca de 20 minutos para orientações e, logo depois, o grupo iniciou a parte de aquecimento com um circuito elaborado pelo preparador físico Reverson Pimentel.

O trabalho inicial do Tricolor Gaúcho contou com movimentação e agilidade em troca de passes e posse de bola.

Logo após o aquecimento, já sem a presença da imprensa, Renato Gaúcho comandou treino tático com foco no próximo adversário. O treinamento teve a participação de alguns atletas da categoria sub-20, como o lateral direito Igor, o lateral esquerdo José Guilherme, os volantes, João Araújo, Hiago e Kaick, o meia Cheron e o atacante Riquelme. O atacante Gustavo Nunes e o lateral esquerdo Wesley Costa, também da base, e que já estavam relacionados no último jogo, também estiveram presentes.

Os recém-contratados Du Queiroz, anunciado nesta segunda, e Diego Costa não participaram do treino. Eles apenas realizaram alhos na parte interna do CT.

Grêmio deve ir a campo com equipe reserva

Para o confronto desta quarta-feira (14), a tendência é que o Grêmio utilize time praticamente todo reserva, inclusive, sem a presença dos titulares e do próprio treinador no banco de reservas. Estes devem ficar em Porto Alegre.

O Tricolor Gaúcho, por fim, terá mais um treinamento, na manhã desta terça-feira, com portões fechados, antes de viajar para Erechim (RS), local do próximo compromisso gremista. O time enfrenta o Ypiranga, às 19 horas (de Brasília) de quarta, no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa.

Atual hexacampeão gaúcho consecutivo, o Grêmio aparece na vice-liderança do Estadual, com os mesmo 16 pontos do Internacional, mas fica atrás pelos critérios de desempate.