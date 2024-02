Com gol de Felipe Vizeu, Criciúma vence Avaí e aumenta vantagem na liderança do Catarinense

Nesta segunda-feira, o Criciúma aumentou ainda mais sua vantagem na liderança do Campeonato Catarinense. No Estádio da Ressacada, pela sétima rodada da competição, a equipe venceu por 3 a 2, com direito a gol do atacante Felipe Vizeu.

Em sete jogos disputados, o Criciúma contabiliza 18 pontos, com cinco de vantagem para o vice Marcílio Dias. O Avaí, por sua vez, soma 11 e permanece na quarta colocação do Catarinense. Os mandantes, assim, perderam a chance de encostar na liderança.

Pela oitava rodada do Estadual, o Criciúma volta a campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Brusque, no Estádio Heriberto Hulse. Já o Avaí visita o Figueirense no sábado, no Orlando Scarpelli, às 16h30.

O Criciúma inaugurou o marcador logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Rodrigo fez um ótimo lançamento para Marquinhos Gabriel, que achou Renato Kayzer na pequena área. O atacante, sem marcação, finalizou com o gol aberto.

A equipe visitante aumentou sua vantagem aos 12 minutos. Jonathan derrubou Felipe Vizeu dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante, então, anotou o segundo do Criciúma. Aos 30, após reclamação acintosa, Rodrigo Facundes foi expulso pelo Avaí.

Aos 8 minutos da etapa complementar, o Criciúma marcou seu terceiro gol. Em bela triangulação pelo lado direito do ataque, Fellipe Mateus dominou a bola na grande área e finalizou alto, sem chances para o goleiro Bohn.

Aos 34 minutos do segundo tempo, o Avaí reagiu. Poveda invadiu a área e bateu por cobertura, na saída de Gustavo. Andrey ultrapassou os zagueiros e empurrou a bola para o fundo do gol.

O segundo gol dos mandantes saiu aos 38 minutos. Após cruzamento do lado direito, Maurício Garcez subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou de forma certeira. Nos acréscimos, Marcelo Hermes, lateral esquerdo do Criciúma, também acabou expulso.