Abel reclama de erros do Palmeiras após empate: 'futebol é eficiência'

Abel Ferreira lamentou as chances desperdiçadas pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 contra o Santo André, hoje (12), pelo Campeonato Paulista. Segundo ele, o time não venceu pois não foi eficiente.

O que aconteceu

O Palmeiras abriu o placar no começo do segundo tempo e tinha o jogo dominado. A equipe criou ao menos mais quatro boas chances de ampliar a vantagem, mas não conseguiu.

Já no fim da partida, o Santo André conseguiu a igualdade numa falha de marcação da defesa palmeirense em uma cobrança de escanteio.

Temos que estar mais concentrados nos minutos finais. Não podemos deixar o atacante fazer o movimento sem a perseguição de um dos nossos jogadores. E sermos eficientes. Se criamos cinco oportunidades e não fazemos o gol, estamos sujeitos a sofrer. O futebol por vezes é simples e fácil de resumir. Criamos o suficiente, mas não conseguimos fazer mais do que um gol

O que mais ele disse

A partida. "Jogamos melhor, mas futebol é eficácia. Tivemos oportunidades para fazer o segundo gol, de repente surge uma situação dessas, um erro de marcação, um escanteio, um movimento pelas costas do Piquerez, uma bola longa... Competição é isso mesmo. No mais alto nível, é preciso se concentrar o jogo todo, quem entra durante o jogo e quem começa. Vamos tendo oportunidades, uma, duas, três, quatro, e só fazemos uma... O futebol é eficiência. Uma pena, porque produzimos o suficiente para fazer mais de um gol. É algo que temos que melhorar".

Mudanças no time. "As mudanças ocorrem para não ter jogadores lesionados. Não é por acaso que o Palmeiras é um dos times que temo menos jogadores lesionados ao longo do ano. Temos uma ótima equipe de performance, e um treinador que gosta de ver todos. Alguns agarram a oportunidade com unhas e dentes, outros não. É bom ver com quem podemos contar, quem precisa de mais atenção. Rodamos a equipe e, na minha opinião, fizemos um bom jogo, tivemos excelentes chances de fazer o segundo gol, volto a repetir. A diferença não é trocar jogadores, é não fazer o gol. Em duas chances, tem que fazer uma. Ficamos tristes porque não fomos capazes de fazer o segundo gol. Além de olhar o movimento do atacante adversário. É muito fácil percebermos isso, sei que meus jogadores podem fazer melhor, mas temos que ampliar nosso placar quando temos oportunidade para dar ao adversário a chance de fazer um gol, como fez. Fomos penalizados por nossa falta de eficiência".