Abel fala sobre retorno de Endrick ao Palmeiras após ida à Seleção e avisa: "Vai ter concorrência"

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Santo André na noite desta segunda-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, em duelo que aconteceu no Estádio Bruno José Daniel. O técnico Abel Ferreira falou sobre o retorno de Endrick ao clube após período com a Seleção Pré-Olímpica e comentou a concorrência no setor.

"Já falei com ele por telefone e também trocamos mensagens. Desde que começou essa temporada, ele esteve na Seleção. Vai ter que chegar, fazer as avaliações, como todos fizeram no início e depois vamos traçar a estratégia que for melhor para o time. A parte psicológica, tenho que falar com ele. Quando vai para uma competição criamos muitas expectativas. Ele é um jogador mentalmente forte, os jogadores brasileiros estão habituados a isso mesmo ser ídolos e a seguir ser dizimados pela imprensa. Vamos recebê-lo, fazer os testes. Uma coisa se passa na Seleção e outra no clube. Vai ter a concorrência de dois jogadores que estão muito bem: Flaco e Rony. As escolhas são feitas de acordo com o que é melhor para a equipe em um todo. São minhas premissas e vou continuar seguindo. Ele chega amanhã, vai falar comigo, fazer os exames todos e depois vamos ver", disse o treinador.

Endrick não participou da pré-temporada com o Palmeiras, já que no início do ano se apresentou à Seleção Brasileira que disputou o Pré-Olímpico. Após a derrota por 1 a 0 contra a Argentina no último domingo, a equipe comandada por Ramon Menezes ficou sem a vaga nas Olimpíadas de 2024.

O camisa 9 do Palmeiras foi titular do time de Abel Ferreira no fim da última temporada, formando a dupla de ataque ao lado de Breno Lopes. No fim do ano, após a convocação da Seleção Brasileira Pré-Olímpica, havia a dúvida de quem seria o substituto do jovem jogador que fica no Palmeiras apenas até julho deste ano. Flaco López foi um dos nomes que ganhou confiança de Abel Ferreira.

O argentino vem sendo titular e já marcou quatro gols nesta temporada, assumindo a artilharia do clube, ao lado de Raphael Veiga, com a mesma quantidade. Flaco foi o autor do gol do Verdão nesta segunda no empate contra o Santo André. Outra opção de Abel, o atacante Rony balançou a rede em duas oportunidades nesse Campeonato Paulista.

Assim, com avaliação a ser feita no Palmeiras, Endrick não deve estar à disposição do treinador para o próximo jogo, que é na quinta-feira, contra o São Bernardo. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, pela oitava rodada do Estadual.