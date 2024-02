Abel explica motivo de mudanças no Palmeiras e lamenta ineficiência após empate: "Fomos penalizados"

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Santo André, nesta segunda-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Bruno José Daniel. O técnico Abel Ferreira mandou a campo um time misto, com mudanças em relação à vitória contra o Ituano. O treinador explicou o motivo de mexer na equipe e ainda apontou o fator responsável pela igualdade no placar: ineficiência em marcar mais um gol.

"Hoje jogamos melhor, mas futebol é eficácia. Tivemos tudo para fazer o segundo gol. Houve uma situação dessa, erro de marcação, centroavante faz aproximação, nosso zagueiro está longe, o centroavante faz o movimento nas costas do Piquerez e os zagueiros continuam longe, erro no canto, escanteio, bola longa. Mas, competição é isso mesmo, tem que se manter concentrado o tempo todo. Competiram no mais alto nível. Quem entra tem que estar sempre ligado. As oportunidades que vamos tendo mas só conseguimos fazer um. É eficiência, produzimos suficiente para fazer mais. Temos que melhorar isso. Nos últimos minutos nosso adversário fez e futebol é isso", disse o treinador.

Flaco López abriu o placar para o Palmeiras aos dois minutos do segundo tempo, mas o Verdão não conseguiu segurar o resultado até o fim. O Santo André empatou os 43 e deu números finais ao duelo.

Desde o início da competição, Abel fala sobre dar oportunidade a vários jogadores da equipe para dar minutos a todos e deixá-los preparados para a sequência da longa temporada e para evitar desgastes e lesões. O treinador bateu nessa tecla novamente.

"Não é por acaso que o Palmeiras é das equipes que tem ao longo do ano menos lesões, não só porque tem um Núcleo de Performance muito bom, mas porque tem um treinador que gosta de dar oportunidades. Alguns agarram com unhas e dentes, isso é bom. Tem uns mais preparados e outros que precisam de mais paciência. Temos que ganhar, não penso do jogo daqui a dois dias, É um jogo de cada vez. Recuperamos jogadores do último jogo, percebemos o que tínhamos, mudamos a equipe e na minha opinião fizemos bom jogo, com oportunidades de gol. Podemos dar voltas, falar que trocou dois, três, sete jogadores, mas não, a diferença é fazer gols. Por isso temos que ficar tristes. Não fomos capazes de matar o jogo com o segundo gol. Meus jogadores sabem que podem fazer melhor. Temos que ampliar o marcador. Fomos penalizados e bem penalizados pela falta de eficiência durante o jogo todo", seguiu.

"O campeonato é muito longo, temos cinco jogos seguidos nessa sequência de dois em dois dias. Jogamos hoje, daqui dois dias, mais uma vez, mais dois dias, outra vez. Temos que fazer essa gestão para não perder jogadores por lesão porque não vale a pena", finalizou.

Com esse empate, o Verdão ficou com 14 pontos, na liderança do Grupo B, dois de distância para a Ponte Preta, segunda colocada. O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, contra o São Bernardo. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio.