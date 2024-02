Yuri Alberto se emociona com gol na vitória do Corinthians e exalta António Oliveira: "Vou com ele até o fim"

O atacante Yuri Alberto foi às lágrimas após marcar um gol na vitória do Corinthians diante da Portuguesa na tarde deste domingo, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão voltou a comemorar três pontos após cinco duelos e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista.

Yuri, que vinha sendo criticado pela torcida, classificou o tento como uma "vitória pessoal" e ainda exaltou a chegada do técnico António Oliveira. Ele relembrou um momento que o português já havia o estendido as mãos quando era o auxiliar de Jesualdo Ferreira no Santos.

"Para mim é uma vitória pessoal muito importante. Agradeço a Deus, minha família, a todos que me ajudam, me dão esse suporte. Meu fisiologista, psicólogo, a toda a equipe e ao António, que já chegou fazendo um grande trabalho. É um cara que, quando ninguém tinha obrigação de me ajudar no Santos, estava em fim de contrato, ele me deu a mão e me ajudou para caramba. Vou com ele até o fim", disse o jogador à CazéTV, na saída de campo.

"Glória a Deus por essa vitória dentro de casa. Agora é trazer a torcida mais para o nosso lado. É muito triste quando as coisas não acontecem para o lado bom. Foi um momento difícil para mim, mas meus companheiros deram todo o suporte. A minha família também, minha filha. Quando estou em casa é o único momento que esqueço tudo isso. Só agradeço a minha família por todo o suporte. Foi muito importante", concluiu Yuri, com lágrima nos olhos.

Mais leve, o Corinthians retorna a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Botafogo-SP em Ribeirão Preto. O jogo, válido pela oitava rodada do Paulistão, terá início às 21h35 (de Brasília).