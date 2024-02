Willian Bigode é o melhor do Santos em empate contra o Mirassol; veja notas

Do UOL, em Porto Alegre

Willian Bigode foi o melhor jogador do Santos no empate por 2 a 2 contra o Mirassol, hoje (11), pelo Campeonato Paulista. Segundo estatísticas do Footstats, o jogador recebeu nota 6,7.

O que aconteceu

Bigode marcou o segundo gol santista, que parecia decretar a vitória, pois o adversário tinha um jogador a menos e a partida se encaminhava para o fim.

No entanto, após confusão na área Mário Sérgio empatou para o Mirassol. O atacante autor do gol decisivo teve a melhor nota de todos que participaram do jogo: 7,1.

A pior nota registrada para um jogador do Santos ficou com o goleiro João Paulo: 5.

Confira as notas

João Paulo: 5

Aderlan: 6,2

Gil: 6,2

Messias: 5,7

Hayner: 6,4 (Souza: 6,5)

Tomás Rincón: 5,7 (João Schmidt: 5,8)

Diego Picuca: 5,6

Nonato: 6 (Morelos: 6,2)

Marcelinho: 6,4 (Otero: 6,1)

Guilherme: 6,1(Pedrinho: 5,9)

Willian Bigode: 6,7