West Ham x Arsenal: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

West Ham e Arsenal se enfrentam neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Estádio Olímpico de Londres, a partir das 11h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Star Plus via streaming.

PONTUAÇÃO



West Ham - 36 pontos em 23 partidas - iniciou a rodada em 7º lugar



Arsenal - 49 pontos em 23 partidas - iniciou a rodada em 3º lugar

ESCALAÇÕES



West Ham



Areola; Coufal, Zouma, Aguerd e Emerson; Soucek, Alvarez, Johnson, Ward-Prowse e Kudus; Bowen.



Técnico: David Moyes

Arsenal



Raya; White, Saliba, Gabriel e Tomiyasu; Jorginho, Rice e Odegaard; Saka, Trossard e Gabriel Martinelli.



Técnico: Mikel Arteta

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Craig Pawson, com os assistentes Marc Perry e Steve Meredith.