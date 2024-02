Transmissão ao vivo de São José x Internacional no Gaúcho: onde assistir

Do UOL, em São Paulo

O Internacional mede forças com o São José hoje (11), às 19h (de Brasília), no Estádio Passo D'Areia, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho.

A transmissão ao vivo do jogo será no Premiere.

O Colorado superou o Santa Cruz na última rodada e busca a terceira vitória consecutiva.

Já o São José vem de três empates seguidos por 1 a 1, o último deles contra o Ypiranga.

São José x Internacional -- Campeonato Gaúcho

Data e horário: 11 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere