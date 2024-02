Seleção Brasileira perde para a Argentina e está fora das Olimpíadas de Paris

Atual bicampeã olímpica, a Seleção Brasileira está fora das Olimpíadas de Paris de 2024. A equipe de Ramon Menezes perdeu por 1 a 0 para a Argentina, neste domingo, pela terceira rodada do Torneio Pré-Olímpico, no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

O jogo começou bem estudado. A primeira chance de gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Almada arriscou em cobrança de falta e carimbou a trave. Os brasileiros responderam logo na sequência, em chute de Alexsander que passou com perigo pela esquerda.

A partir de então, a Argentina tomou conta da partida. Os argentinos dominaram a posse de bola e rondaram a área de Mycael, mas não encontraram espaço para abrir o placar.

2º tempo

No segundo tempo, o Brasil melhorou e chegou perto de balançar as redes. Aos 15 minutos, Gabriel Pec pegou a sobra após boa jogada de John Kennedy e finalizou à queima roupa para ótima defesa de Brey. O goleiro voltou a brilhar no lance seguinte, dessa vez em forte arremate de JK.

E os tentos perdidos fizeram falta. Isso porque, aos 32, a Argentina abriu o placar. Barco cruzou com precisão na área, e Gondou subiu mais que todo mundo para cabecear no cantinho.

Nos minutos finais, os argentinos apenas controlaram o resultado. O Brasil, por sua vez, não teve força para buscar o empate e se irritou com a catimba dos adversários.

Com o revés, portanto, a Seleção Brasileira ficou na terceira colocação do Pré-Olímpico, com apenas três pontos. A Argentina foi para a liderança, com cinco pontos, e garantiu uma vaga nos Jogos Olímpicos.

A última vaga fica para Paraguai ou Venezuela, que se enfrentam às 20h30 (de Brasília). Os paraguaios estão em segundo, com quatro. Os venezuelanos estão na lanterna, com um.