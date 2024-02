Seleção Brasileira feminina de basquete perde da Alemanha e não disputará Olimpíadas de Paris

A Seleção Brasileira deu adeus a mais uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024 neste domingo - dessa vez no basquete. O Brasil foi derrotado pela Alemanha, por 73 a 71, no Mangueirinho, em Belém (PA), pela última rodada do Pré-Olímpico feminino da modalidade. Com isso, a equipe não conseguiu se classificar e está fora dos Jogos pela segunda vez consecutiva.

O time brasileiro começou mal a partida e viu as alemãs abrirem larga vantagem no placar. Foi a partir do terceiro quarto que a Seleção deu início à reação e conseguiu, no fim do último quarto, passar à frente no placar. No entanto, acabou vendo as europeias voltarem a liderar o marcador nos últimos segundos.

A Canarinho esteve no Grupo Brasil da competição. Com as derrotas nos dois primeiros jogos, a equipe precisava torcer por uma vitória da Sérvia contra a Austrália neste domingo - o que não aconteceu. Em um duelo disputado, as australianas acabaram vencendo por 75 a 73.

Com isso, o Brasil teria que, em primeiro lugar, ter vencido a Alemanha. Além disso, precisava ganhar por pelo menos oito pontos de diferença, ou, ainda, anotar 73 pontos ou mais caso triunfasse por sete pontos a mais. No entanto, nada disso aconteceu, visto o revés sofrido.

A Olimpíada ficou para o próximo ciclo. Em jogo disputadíssimo no Mangueirinho, muito estudado nos segundos finais por conta da matemática da classificação, a Alemanha venceu por 73 a 71 e vai à Paris 2024 ao lado de Sérvia e Austrália. Estatísticas Kamilla 19pts e 13reb... pic.twitter.com/IC6KKVvqvu ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) February 12, 2024

Dessa forma, o time comandado pelo técnico José Neto terminou o Pré-Olímpico sem vencer uma partida sequer e na lanterna da chave, com três pontos conquistados. As classificadas foram Austrália, com seis, Alemanha, com cinco, e Sérvia, com quatro.

Assim, foram conhecidas as 12 seleções classificadas aos Jogos Olímpicos de Paris 2024: Austrália, Sérvia, Alemanha, França, China, Porto Rico, Estados Unidos, Bélgica, Nigéria, Japão, Espanha e Canadá vão em busca da medalha de ouro no basquete feminino.

A decepção foi dupla para os brasileiros neste domingo. Além de não ter conseguido vaga no basquete feminino, a Seleção Brasileira masculina de futebol, atual bicampeã, perdeu para a Argentina por 1 a 0 e também ficou de fora das Olimpíadas.