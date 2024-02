Santo André x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Santo André, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem embalada por quatro vitórias consecutivas na competição. A última delas foi por 2 a 0, contra o Ituano, na Arena Barueri. Flaco López e Rony marcaram para a equipe. O clube ainda tem outro empate, na estreia contra o Novorizontino.

Do outro lado, o Santo André busca melhorar sua situação no Estadual. O Ramalhão ainda não venceu e tem dois pontos, ocupando a lanterna do Grupo A. Na última rodada, a equipe comandada por Márcio Fernandes perdeu por 4 a 0 para o Mirassol. Nessa partida, Júnior Caiçara foi expulso no primeiro tempo e virou baixa para o duelo contra o Palmeiras.

Enquanto isso, Abel Ferreira também terá alguns desfalques. São os casos de Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, Endrick, à serviço da Seleção Pré-Olímpica, e o lateral direito Mayke, com lesão na coxa direita. Para este duelo, o treinador terá o atacante Lázaro à disposição. Regularizado, a estreia do camisa 17 fica pela decisão do português.

As equipes já se enfrentaram em 40 oportunidades. São 22 vitórias para o Alviverde, 11 empates e sete triunfos para o Santo André. No último encontro, pelo Estadual de 2022, o Verdão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de pênalti de Raphael Veiga.

FICHA TÉCNICA



SANTO ANDRÉ X PALMEIRAS

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)



Data: 12 de fevereiro de 2024 (segunda-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Canetto Bellote



Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Thiago Duarte Peixoto

SANTO ANDRÉ: Luiz Daniel; Afonso, Walce e Igor Fernandes; Dudu Vieira, Wellington Reis, Marciel e Felipe Ferreira; Lohan e Bruno Michel



Técnico: Márcio Fernandes

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira