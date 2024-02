Real Madrid confirma lesão de Bellingham após goleada diante do Girona

Neste domingo, o Real Madrid confirmou a lesão no tornozelo esquerdo de Bellingham após torção ocorrida na goleada por 4 a 0 no confronto direto contra o Girona pelo Campeonato Espanhol na tarde de ontem. O atleta inglês, autor do terceiro gol dos merengues, teve que deixar o campo aos 12 minutos da segunda etapa.

Apesar do Real Madrid não ter noticiado o período de recuperação, o clube afirmou ser uma entorse de alto grau.

"Após os testes realizados hoje pelos Serviços Médicos do Real Madrid, o nosso jogador Jude Bellingham foi diagnosticado com uma entorse de alto grau no tornozelo esquerdo. Pendente de evolução".

Com isso, Bellingham será desfalque na partida de ida contra o RB Leipzig pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, que acontece nesta terça-feira, às 17:00 (de Brasília).

Além dele, outros atletas também se encontram no departamento médico, como Nacho Fernández, Eder Militão e David Alaba, além de Rudiger, que sentiu um problema muscular na rodada anterior, em duelo contra o Getafe.

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid abriu ainda mais vantagem sobre o Girona após a goleada, já que agora se encontra com 61 pontos, enquanto o rival na tabela ficou estacionado na vice-liderança com os mesmos 56.