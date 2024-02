Ramon tira John Kennedy do Brasil x Argentina e desfaz dupla com Endrick

Do UOL, no Rio de Janeiro

A seleção brasileira sub-23 tem novidades na escalação para o jogo decisivo contra a Argentina, no Torneio Pré-Olímpico. A bola rola às 17h30 (de Brasília).

O que aconteceu

O técnico Ramon Menezes fez mudanças no ataque: barrou John Kennedy e começa a partida com Guilherme Biro, do Corinthians.

Biro foi o autor do gol da vitória sobre a Venezuela, na partida passada, que manteve o Brasil em condições melhores de se classificar aos Jogos de Paris-2024.

Desta forma, fica desfeita a dobradinha entre John Kennedy e Endrick, que funcionou na primeira fase, mas não rendeu tanto no quadrangular final.

Contra a Venezuela, John Kennedy precisou atuar mais aberto pela esquerda e não rendeu.

O Brasil está escalado com: Mycael, Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme; Andrey, Alexsander, Gabriel Pirani, Mauricio e Biro; Endrick.

Já a Argentina do técnico Javier Mascherano joga com: Leandro Brey, Gonzalo Luján, Marco Di Césare, Nicolás Valentini e Valentín Barco; Juan Sforza, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Thiago Almada e Santiago Castro; Luciano Gondou.

Pressão

Se perder, o Brasil está fora de Paris. Se ganhar, se classifica. Com empate, pode garantir a vaga, mas fica sujeito a uma combinação de resultados na outra partida do quadrangular, entre Venezuela e Paraguai.