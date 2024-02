Por que auxiliar do Vasco virou 'figura fácil' nas coletivas após jogos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Neste início de temporada, o torcedor do Vasco tem se acostumado a ver Emiliano Díaz, filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz, nas coletivas após os jogos. Mas por que ele tem concedido as entrevistas?

O que aconteceu

A definição foi da própria comissão técnica. A ideia é que exista uma espécie de revezamento entre eles.

A decisão parte de um papo entre o técnico e o auxiliar, depois do apito final. Eles informam à assessoria de imprensa momentos antes de irem para a sala de coletiva.

Das cinco coletivas pós-jogo que houve até aqui, Emiliano foi o porta-voz em quatro. Inclusive, foi ele quem deu entrevista após o clássico com o Flamengo.

O auxiliar falou com os jornalistas até mesmo nos amistosos da pré-temporada. Ramón Díaz falou, até aqui, apenas após o duelo com o Bangu, pelo Carioca.

Ramón e Emiliano trabalham juntos desde a passagem pelo Independiente, em 2011. Eles compartilham filosofias de futebol e implementação das ideias no dia a dia.

Emiliano sempre conversa com o pai antes das coletivas. As declarações que o filho dá à imprensa, desde a avaliação do jogo ao pedido por reforços, estão alinhadas com o pensamento do treinador.

Internamente, o clube não vê problemas no revezamento. A análise é que Emiliano ganhou força e identificação suficientes junto à torcida para ser também um nome que possa explicar resultados e falar sobre outros temas.