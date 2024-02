Figueirense vence Nação e segue na caça aos líderes do Catarinense

O Figueirense venceu o Nação por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Catarinense.

Os visitantes abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Nicolas recebeu cruzamento de Cedric após boa jogada coletiva e completou para o fundo da rede.

Com o resultado, o Figueirense aparece na terceira colocação do Estadual, com 12 pontos, três a menos que o líder Criciúma, que encara o Avaí nesta segunda-feira.