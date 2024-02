Em 1º jogo pós-rescisão de James, São Paulo sofre para criar chance e perde

Do UOL, em São Paulo (SP)

O colombiano James Rodríguez poderia estar à disposição na partida contra a Ponte Preta, mas ele e o São Paulo entraram em acordo para rescindir amigavelmente o contrato. Em campo, o Tricolor encontrou dificuldades para criar chances de gol.

O que aconteceu

O São Paulo de Thiago Carpini perdeu a invencibilidade. A equipe perdeu a primeira com o treinador por 2 a 0 para a Ponte Preta.

O Tricolor pouco criou e quase não levou perigo ao gol adversário. O time de Carpini teve Luciano pelo centro e Calleri no comando de ataque, como nos melhores momentos da temporada.

'Camisa 10 clássico', James poderia ser responsável por quebrar linhas e encontrar passes como já demonstrou ao longo da carreira. No São Paulo, o colombiano atuou pouco e não conseguiu sequência para demonstrar tal qualidade.

Com a rescisão contratual aceita pelo São Paulo, Carpini perdeu a chance de ter um 10 clássico como opção a Luciano. Caso o atacante que joga por trás de Calleri não atue, o treinador pode optar por nomes como Galoppo, que já vem atuando em outras funções até aqui junto com Luciano.

Não há no elenco do São Paulo outro jogador com tal capacidade criativa como James prometia ter. O passe que quebra linhas fez falta diante da Ponte Preta e resultou na derrota por 2 a 0.

