Elenco do Vasco retorna aos treinos visando clássico contra o Fluminense

Após dois dias de folga, o elenco do Vasco retornou aos treinos neste domingo, no CT Moacyr Barbosa.

Sob o comando do técnico Ramón Díaz, o clube iniciou a preparação visando o clássico contra o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida será realizada nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Domingo de carnaval de muito trabalho no CT Moacyr Barbosa! ????#VascoDaGama pic.twitter.com/36bqXyb7lY ? Vasco da Gama (@VascodaGama) February 11, 2024

Os cruzmaltinos vão a campo mais pressionados que os tricolores. Isso porque o Vasco está na quarta posição do Estadual, ameaçado de não ir para as semifinais.

Para o clássico a principal dúvida é o atacante Vegetti. O jogador se recupera de uma fissura na costela e sua presença ainda é incerta.