Corinthians x Portuguesa: onde assistir ao vivo ao jogo do Paulistão

O Corinthians encara a Portuguesa em uma "decisão" hoje, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

A partida será transmitida ao vivo pela Cazé TV, no Youtube, e pelo Paulistão Play. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians passa por uma crise e precisa sair da zona do rebaixamento. O clube do Parque São Jorge tem a segunda pior campanha geral do Estadual, além de ocupar a lanterna do Grupo C, com apenas três pontos. São cinco derrotas seguidas, campanha inédita desde 2007, ano do rebaixamento.

A Portuguesa também está mal. O time, que acabou de demitir o técnico Dado Cavalcanti, também tem três pontos e aparece em terceiro no Grupo A — a Lusa leva a melhor sobre o Corinthians no saldo de gols.

Corinthians x Portuguesa

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: 11 de fevereiro de 2024, às 16h

Transmissão: CazéTV e Paulistão Play