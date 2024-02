Com um a mais, Santos vacila e cede empate ao Mirassol nos acréscimos pelo Paulistão

Santos e Mirassol empataram por 2 a 2 neste domingo, pela sétima rodada do Paulistão, no Estádio Campos Maia. O Peixe, que estava com um a mais desde os 15 minutos do segundo tempo, cedeu a igualdade no fim.

Na ponta do Grupo A e da classificação geral, os comandados de Carille estão com 16 pontos. Já os mandantes caíram para a terceira colocação do Grupo C, com 10, empatado com o vice-líder, Inter Limeira, mas com desvantagem nos critérios de desempate.

Agora, o Santos foca no clássico contra o São Paulo, às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. O Mirassol encara o Ituano, na mesma data e horário, no Novelli Júnior.

É DO PEIXE!

Jogadaça de Aderlan e um belo gol de Hayner para abrir o placar em Mirassol!#GolNovibet #publi pic.twitter.com/IAmMakuX9q ? Paulistão (@Paulistao) February 11, 2024

O jogo

Logo em sua primeira chegada, o Santos abriu o marcador da partida, aos 14 minutos. O lateral Hayner puxou para o meio e finalizou, com a bola desviando para o fundo do gol.

Pouco depois, aos 20?, o Mirassol deixou tudo igual: após cruzamento de Danielzinho, Dellatorreo completou para o fundo das redes. Melhor na partida, os mandantes quase viraram o duelo, mas João Paulo fez boa defesa no chute do camisa 8.

Com os donos da casa com mais posse de bola, o Santos não conseguia chegar com perigo. Ainda no fim da primeira etapa, Luiz Otávio cabeceou para fora com perigo. Já nos acréscimos, Negueba, após tabela dos donos da casa, arrematou e assustou João Paulo.

Logo no começo da primeira etapa, o Mirassol ficou perto de marcar, mas Delatorre errou o dominío dentro da pequena área e a bola sobrou para João Paulo. Já o Peixe permanecia com problemas na criação das jogadas.

Aos 15 minutos, Rodrigo Ferreira levou o segundo cartão amarelo e deixou o Santos com um a mais. Com isso, o time de Carille passou a atacar mais e quase passou à frente, quando Messias cabeceou para defesa de Alex Muralha.

No fim do segundo tempo, aos 36?, o Santos balançou as redes e fez 2 a 1. Após cruzamento de Souza, Otero chutou e Willian Bigode completou para o fundo do gol. O Mirassol, porém, não desistiu e buscou o empate com Mário Sérgio, aos 45?.

FICHA TÉCNICA



MIRASSOL 2 X 2 SANTOS

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)



Data: 11 de fevereiro de 2024, domingo



Horário: 18h (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Cartões amarelos: Diego Pituca, Hayner e Willian Bigode (Santos)



Cartão vermelhos: Rodrigo Ferreira

Gols:



Mirassol: Dellatorre, aos 20 minutos do 1ºT, e Mário Sérgio, aos 45? do 2ºT



Santos: Hayner, aos 14 minutos do 1ºT, e Willian Bigode, aos 36? do 2ºT

Mirassol: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley (Marcelo); Danielzinho, Gabriel, Negueba (Everton Bala), Chico (Paulinho Bóia) e Fernandinho (Wanderson); Dellatorre (Mário Sérgio)



Técnico: Mozart

Santos: João Paulo; Aderlan, Messias, Gil e Hayner (Souza); Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Nonato (Morelos); Marcelinho (Otero), Willian Bigode e Guilherme (Pedrinho)



Técnico: Fábio Carille