Com time reserva, Inter bate São José e assume a liderança do Gaúchão

A sétima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho ganhou sequência. Neste domingo, o Internacional bateu o São José, por 1 a o, em jogo disputado no Estádio Francisco Novelletto Neto. Carlos De Pena marcou o único gol da vitória colorada.

Com o resultado, o Inter assumiu a liderança do torneio estadual, alcançando os 16 pontos. O Colorado igualou a pontuação do Grêmio, mas foi ao topo graças aos critérios de desempate. Já o São José aparece na nona posição, com sete pontos.

Os dois times seguem focados no Gaúchão. Pela oitava rodada do estadual, o Internacional recebe o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Do outro lado, o São José joga uma dia depois do Colorado. O clube encara o Caxias nesta quinta-feira, às 20 horas, no Estádio Francisco Stédile (Centenário).

#SJOxINT | 0-1 | 2T | 54? - ???????? ? ??????????! ??? Com gol de Carlos de Pena, o Clube do Povo vence o São José por 1 a 0, vence a segunda partida seguida fora de casa e assume a primeira posição do Gauchão! ?? ?? ????? ??? ??? ?????! ? pic.twitter.com/xwTvGPpApU ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 12, 2024

O jogo

A primeira boa chance da partida surgiu apenas aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou com Pedro Henrique. O atacante dominou no peito e finalizou de voleio, mas a bola explodiu nas costas do defensor do São José.

Com 30 minutos, o técnico do São José, China Balbino, recebeu cartão vermelho. A expulsão gerou uma confusão generalizada e Eduardo Coudet, que se envolveu no problema, também foi expulso. Com isso, as duas equipes ficaram sem seus técnicos à beira do gramado.

Na volta do intervalo, o São José criou sua primeira chance de perigo. Após cobrança de lateral, Fredson ganhou no alto do zagueiro Vitão e cabeceou para o gol, mas a bola passou tirando tinta do travessão.

Aos 17 minutos da segunda etapa, Gustavo Prado cruzou e Nonato abriu o braço dentro da grande área para impedir a passagem da bola. Com isso, o juiz marcou pênalti. Na cobrança, De Pena acertou o canto direito do goleiro Rampi e balançou as redes.

Já nos acréscimos do segundo tempo, Luiz Adriano ainda foi expulso pelo árbitro. O atacante se enroscou com Fredson e o juiz entendeu que jogador colorado agrediu o defensor.