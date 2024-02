Com novidades, Santos está pronto para enfrentar o Mirassol pelo Paulistão; veja escalações

O Santos está pronto para enfrentar o Mirassol, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, nesse domingo, às 18h (de Brasília), no Estádio Campos Maia. Para o duelo, o Peixe tem novidades.

Com Joaquim suspenso, a dupla de zaga de Gil será Messias. Nonato, por sua vez, foi o escolhido pelo técnico Fábio Carille para cumprir a função antes exercida por Giuliano (lesão muscular na panturrilha esquerda) e Cazares (pancada no tornozelo direito).

João Schmidt e Otero, por sua vez, foram poupados e começam a partida no banco de reservas. Para os lugares da dupla, foram escolhidos respectivamente Rincón e Marcelinho, respectivamente.

Dessa forma, o Santos vai a campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Messias e Hayner;Rincón, Diego Pituca e Nonato; Marcelinho, Willian Bigode e Guilherme.

Além do trio citado anteriormente, Felipe Jonatan (pancada no tornozelo esquerdo), Kevyson (lesão no joelho esquerdo), Jorge (recuperação de cirurgia) e Julio Furch (dores no adutor direito) completam a lista de baixas.

Do outro lado, o Mirassol está escalado pelo técnico Mozart da seguinte forma: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre.

Com 15 pontos, o Santos lidera o Grupo A e a classificação geral e está em busca da quarta vitória seguida. Já os mandantes estão com nove, na segunda colocação do Grupo C.