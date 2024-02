Carpini lamenta lesões no São Paulo, mas cita planejamento: "Grupo forte"

O São Paulo vem sofrendo com o alto número de lesões neste começo de temporada. No momento, o clube tem cinco jogadores no Departamento Médico. E esse número pode piorar. Isso porque Wellington Rato e Galoppo precisarão passar por exames após a derrota de 2 a 0 para a Ponte Preta, neste sábado.

Ambos sentiram dores na coxa no embate, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Rato saiu no começo do jogo e Galoppo não voltou do intervalo.

Na visão do técnico Thiago Carpini, isso é consequência do pesado calendário neste começo de ano. O treinador, contudo, destacou que segue confiando no seu planejamento.

"É natural que isso aconteça. Não é só o São Paulo que sofre com isso. A gente ainda teve a Supercopa no meio, que sem dúvidas atrapalha e pesa o início. Temos que encaixar sete jogos em 30 dias. A gente tem um jogo a menos, é bom lembrar. O São Paulo é forte, vai ter dificuldade, vai ganhar e perder, mas temos muita convicção no que está sendo feito", disse ele, completando:

"Sem dúvidas esse início de temporada, com essa quantidade de jogos e a intensidade deles, pesa um pouco. Vamos seguir nessa mesma convicção. Meu grupo é muito bom, muito forte. Vamos para a próxima".

Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (edema na coxa direita), Michel Araujo (amigdalite), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) são os jogadores fora de combate no São Paulo.

O Tricolor volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Santos, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 19h30 (de Brasília).