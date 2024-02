Brasileiro Dante é expulso, e Nice perde do Monaco pelo Campeonato Francês

Neste domingo, o Nice perdeu do Monaco por 3 a 2, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês. A expulsão do zagueiro brasileiro Dante foi decisiva para o placar a favor dos visitantes na Allianz Riviera.

Com o resultado negativo, o vice-líder Nice, com 39 pontos, vê aumentar a larga vantagem do PSG, primeiro colocado com 50. Já o Monaco sobe para a terceira colocação com 38 e entra na zona de classificação para a Champions League.

O Nice volta a campo na próxima sexta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Lyon, pela 22ª rodada da Ligue 1. O Monaco, por sua vez, enfrenta o Toulouse no domingo, às 11 horas, no Estádio Luís II.

A partida começou movimentada e, aos 16 minutos da etapa inicial, o Monaco abriu o placar. O meio-campista Zakaria avançou pela intermediária e finalizou forte, no ângulo direito, anotando um golaço.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Tom Louchet recebeu grande lançamento do zagueiro brasileiro Dante e foi derrubado por Thilo Kehrer dentro da área. O árbitro marcou pênalti, Gaetan Laborde converteu e empatou o jogo para o Nice.

No início da etapa complementar, aos 4 minutos, Zakaria anotou seu segundo gol para o Monaco. O ponta Takumi Minamino fez um belo cruzamento pela direita e Zakaria cabeceou no cantinho para balançar as redes.

Logo depois, aos 6 minutos do segundo tempo, Dante deu uma entrada forte, de carrinho, em Minamino e foi expulso, deixando o Nice com um a menos.

Mesmo com a desigualdade numérica, o Nice voltou a pressionar e empatou a partida aos 28 minutos da etapa final. Evann Guessand fez de cabeça, após escanteio cobrado por Morgan Sanson.

Pouco tempo depois, aos 31 minutos do segundo tempo, o Monaco fez o terceiro e último gol da partida. Ben Yedder deu um ótimo passe em profundidade para Ismail Jakobs finalizar, o goleiro fez a defesa e, no rebote, Aleksandr Golovin chutou para o fundo do gol.