Brasil x Argentina: prováveis escalações e onde assistir ao Pré-Olímpico

Neste domingo, o Brasil encara a Argentina pela última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico, valendo vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. A partida vai ser disputada no estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas na Venezuela, às 20 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão exclusiva do SporTV.

Pontuação

Brasil: três pontos em dois jogos, começou a rodada na 2° posição.

Argentina: dois pontos em dois jogos, começou a rodada na 3° posição.

Prováveis escalações

Brasil: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme; Bruno Gomes, Andrey, Alexsander e Gabriel Pirani; John Kennedy e Endrick.

Técnico: Ramon Menezes.

Argentina: Leandro Brey; Juan Nardoni, Marco Di Césare, Nicolás Valentini e Lucas Esquivel; Ezequiel Fernández, Juan Sforza e Pablo Solari; Claudio Echeverri, Thiago Almada e Santiago Castro.

Técnico: Javier Mascherano.