Brasil x Argentina: onde assistir ao vivo ao jogo do Pré-Olímpico

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Brasil e Argentina se enfrentam hoje (11), às 17h30, pela terceira rodada da fase final do Torneio Pré-olímpico. O duelo vale vaga para Paris-2024.

A partida terá transmissão do SporTV. O Placar UOL também acompanha o duelo em tempo real.

A equipe do técnico Ramon Menezes ocupa a segunda colocação, com três pontos. A Argentina está em terceiro, com dois.

É o primeiro encontro entre as seleções na Venezuela. Os times ficaram em grupos diferentes na primeira fase.

No outro jogo do quadrangular, o Paraguai enfrenta a Venezuela. Os paraguaios lideram, com quatro pontos, enquanto os donos da casa são os lanternas, com um. As duas melhores seleções desta fase asseguram vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Prováveis escalações

Brasil: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Alexsander; Andrey Santos, Gabriel Pirani, Maurício; John Kennedy, Endrick e Gabriel Pec. Técnico: Ramon Menezes

Argentina: Brey; Nardoni, Di Cesare, Valentini e Esquivel; Redondo, Medina, Ezequiel Fernández; Solari, Almada e Santiago Castro. Técnico: Javier Mascherano

Brasil x Argentina -- Pré-olímpico

Local: Estadio Nacional Brigido Iriarte, em Caracas (Venezuela)

Data e hora: 11 de fevereiro de 2024, às 17h30 (de Brasília)

Transmissão: SporTV