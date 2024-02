Até o Tite: outras vezes que o gramado do Maracanã foi detonado no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O livro de reclamações do Flamengo com o gramado do Maracanã ganhou um novo capítulo. Após a vitória sobre o Volta Redonda, o técnico Tite criticou as condições do campo, assim como o goleiro Matheus Cunha.

O que aconteceu

O estado do gramado provoca até dores nos atletas. Já houve lesões no passado por causa das más condições.

Dirigentes foram observar o local mais crítico antes de a bola rolar. O CEO do clube, Reinaldo Belotti, e Bernardo Amaral, vice de planejamento, foram até o gol do setor norte e conversaram por alguns minutos sobre o campo.

O Maracanã recebeu apenas quatro jogos em 2024. O estádio ficou um mês fechado para recuperação, mas o local onde ficaram os palcos dos shows de dezembro não se recuperou.

Tite não costuma ser muito vocal sobre o assunto no dia a dia, mas está preocupado. O treinador preza muito pelo bom campo para manter o estilo de jogo.

Os jogadores do Flamengo também estão bastante incomodados com a situação do gramado. Já se manifestaram sobre isso internamente e agora publicamente. O clube espera que essas cobranças ajudem a melhorar.

Em agosto do ano passado, o Flamengo levou uma advertência por causa do gramado. A Conmebol advertiu o clube devido ao estado do grama e marcação da linhas fora do padrão na partida com o Olimpia, pela Libertadores.

Flamengo e Fluminense são contra o gramado sintético. Os clubes que administram o estádio já declararam que não vão usar o recurso no Maracanã. O local já precisou ficar fechado várias vezes para recuperação.

Situação do gramado do lado Norte segue muito ruim. Galera do estádio vai ali dar um último gás antes da partida começar. Belotti, CEO do Fla, e Bernardo Amaral, vice de planejamento, foram até a área dar uma olhada mais cedo. pic.twitter.com/a0PVj09Hbd ? Luiza Sá (@luizasabg) February 10, 2024

Veja declarações criticando o gramado

Tite: "É inadmissível. É inadmissível o Maracanã ter este gramado. Não sei quem é o responsável, estou falando de diagnóstico. É inadmissível. O segundo gol de pênalti que aconteceu: parabéns, Felipe, que é uma nova geração de técnicos que me agrada e ele é o representante dela. Ele gosta de jogo, de bola, de triangulação... Eu gosto. O lance prejudicou o Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e ele deu pênalti. Tem que ser para todos, não dá para ter um campo assim. Não dá."

Matheus Cunha: "Atrapalha muito e não só os goleiros. O gramado está muito ruim, muito duro. Teve até um lance que o Ayrton bate o lateral, a bola bate no campo e vai por cima do gol, para ter noção de como está ruim. Na hora que vai fazer um lançamento o pé de apoio e o joelho doem. Isso atrapalha muito. O Flamengo é um time que gosta de ter a bola, trabalhar, e quando a bola vem, vem pingando, tem que recalcular o domínio e o passe. Esperamos que arrume porque o Flamengo precisa de um campo bom para executar bom futebol."

Sampaoli, junho de 2023: "O estado do gramado é muito ruim para tentar jogar, quase impossível. Quase 70 mil pessoas vieram ver um jogo de futebol nesse tipo de gramado. Precisa melhorar, os domínios são diferentes, a aceleração é difícil. Seguimos pedindo ao clube para que intervenha na melhoria do campo de jogo, ou na possibilidade de jogar em outro lugar."

Fernando Diniz na quinta-feira (8): "Está muito ruim por se tratar de um gramado de um dos maiores estádios do mundo. Paramos para recuperar o gramado. Ele foi usado para outros fins (shows e eventos). O gramado está muito ruim daquilo que era para estar."

Gabigol, junho de 2023: "No beach soccer tinha que dar o time carioca." (falando da quantidade de areia no campo)

Artur, do Palmeiras, abril de 2023: "O gramado do Maracanã a gente sempre fica na dúvida do que falar. Isso porque, muitos times jogam por aqui. Mas por se tratar de Maracanã, um estádio histórico, acho que tinham que cuidar mais um pouco. O gramado não se apresenta em perfeitas condições para jogar, mas temos que jogar o jogo. A situação do gramado era para ambos os times."

Bap, dirigente do Flamengo, agosto de 2023: "O estado do gramado do Maracanã após a partida do Vasco contra o Atlético-MG, é uma lástima. O pior do Brasil."

Diego, setembro de 2020: "Enfrentamos hoje dois adversários, o Fortaleza e o gramado, que está terrível, como vocês podem ver."

Marcos Braz, setembro de 2020: "Acho que saímos do Maracanã com mais um título. Certeza absoluta: é o pior gramado do Brasil. Está um horror, não existe e não sei como que faz. Desesperador."

