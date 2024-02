Aston Villa x Manchester Utd: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Aston Villa e Manchester United se enfrentam neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no estádio Villa Park, a partir das 13h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Star Plus via streaming.

PONTUAÇÃO



Aston Villa - 46 pontos em 23 partidas - iniciou a rodada em 4º lugar



Manchester United - 38 pontos em 23 partidas - iniciou a rodada em 6º lugar

ESCALAÇÕES



Aston Villa



Dibu Martínez; Cash, Lengley, Pau Torres e Álex Moreno; Douglas Luiz e Kamara; McGinn, Tielemans e Diaby; Watkins



Técnico: Unai Emery

Manchester United



Onana; Diogo Dalot, Maguire, Varane e Shaw; Casemiro e Mainoo; Bruno Fernandes, Rashford e Garnacho; Hojlund



Técnico: Erik Ten Hag

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Rob Jones, com os assistentes Ian Hussin e Richard West.