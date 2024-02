Argentina, capítulo 3: Endrick encara rival mais marcante por vaga olímpica

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Principal nome da seleção brasileira olímpica, Endrick vive um terceiro capítulo frente à Argentina, rival que marcou sua trajetória com a amarelinha. Da foto icônica ao sonho realizado, o camisa 9 chega para o clássico que pode dar a vaga nos Jogos Olímpicos. O duelo começa às 17h30 e o Brasil, para não depender do resultado do outro jogo, se garante em Paris em caso de vitória.

Endrick x Argentina

A trajetória de Endrick na seleção tem momentos marcantes justamente contra a Argentina. Teve a foto no sub-17 que o fez ser comparado com Pelé, e o duelo no Maracanã que o fez alcançar um dos objetivos na carreira

Em abril de 2022, o Brasil sub-17 venceu o Torneio de Montaigu em final contra a Argentina. Prestes a fazer 16 anos, Endrick foi um dos destaques daquela competição.

Na comemoração do título, uma foto marcante. Endrick aparece sobre a multidão que invadiu o gramado, com a camisa da seleção e punhos cerrados.

A imagem, inclusive, virou quadro na casa do jogador. Também estampa o celular de Douglas Ramos, pai do jovem.

Imediatamente, a foto foi comparada a uma de Pelé. O registro lembrou o Rei nos ombros do povo na comemoração do tricampeonato mundial em 1970, no México.

Não foi nada planejado. A torcida da França que rodeou ele e colocou em cima do banco de reservas. Eu estava lá, eu vi. Para nós, da família, foi algo surreal. Não à toa fizemos um quadro lá em casa, na varanda, para a gente curtir a cada momento

Douglas, em entrevista ao UOL

O sonho realizado

Endrick também realizou um sonho também diante da Argentina. No ano passado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, atuou no Maracanã pela seleção brasileira. Foram seus primeiros minutos pela seleção em seu país.

Até me arrepio quando falo. Foi uma coisa que eu decretei: queria jogar no Maracanã com a seleção

O jovem atacante entrou na vaga de Raphinha, no segundo tempo. A Argentina venceu por 1 a 0, com gol de Otamendi.

Este foi o segundo jogo com a seleção principal. A estreia tinha acontecido dias antes, diante da Colômbia, também pelas Eliminatórias.

O desafio atual

O Brasil entra em campo pressionado. As atuações no Pré-Olímpico não foram boas até aqui, e Endrick tem sido um dos poucos destaques, apesar de altos e baixos.

Na segunda colocação do quadrangular, a equipe tem disputa direta por vaga. O Paraguai lidera com quatro pontos e enfrenta a lanterna Venezuela, enquanto o Brasil tem três, e a Argentina, dois.

Endrick perdeu um pênalti contra o Paraguai, mas se redimiu contra a Venezuela. Ele participou ativamente do lance dos dois gols no triunfo por 2 a 1.