Após demissão em 2022, Carille reencontra Mirassol para ampliar fase positiva no Santos

Em alta, o técnico Fábio Carille tem neste domingo o sétimo compromisso no Paulistão 2024 pelo Santos. O adversário será o Mirassol, que não traz boas lembranças para o treinador.

A primeira passagem do comandante no Peixe terminou justamente após uma derrota para o time do interior. No mesmo local e rodada do reencontro, a equipe perdeu de por 3 a 2.

No primeiro período à frente do Santos, o Carille esteve à beira do gramado por 27 vezes, com nove vitórias, dez empates e oito derrotas, um aproveitamento de 45,67%.

Agora, o técnico tem o objetivo de ajudar no processo de retomada após a queda para a Série B. Até o momento, ele está sendo bem sucedido, com a liderança do Grupo A do Paulistão e da classificação geral.

O embate contra o Mirassol está marcado para às 18h (de Brasília), no Estádio Campos Maia. O Santos busca a quarta vitória seguida no Paulistão.