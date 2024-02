Substituído, Scarpa passará por reavaliação no Atlético-MG

Reforço importante do Atlético-MG para 2024, Gustavo Scarpa causou preocupação na equipe nesta quinta-feira. Na vitória sobre o Athletic, na Arena Sicredi, em São João del-Rei, o meia sentiu um incômodo na coxa e acabou substituído.

Após a partida pelo Campeonato Mineiro, o técnico Luiz Felipe Scolari reconheceu a necessidade de cautela em relação à situação do jogador. Pelo menos, o Galo terá uma semana de descanso, já que atua somente na quarta-feira da semana que vem diante do Tombense.

"O Scarpa saiu porque colocou a mão na coxa. Fiquei com medo. Eu já tenho dois atletas que vão ficar fora por 30 dias e não posso perder mais um", disse Felipão.

O Atlético-MG já veio a São João del-Rei com as ausências de Mauricio Lemos e Matías Zaracho, que sentiram problemas musculares diante do Cruzeiro. Ainda assim, Felipão demonstra satisfação com o elenco atleticano.

"É a chance também de colocar jogadores que não estão entrando, como é o caso do Patrick, que não vinha jogando e fez um excelente segundo tempo", exaltou o treinador.