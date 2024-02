Juan mostra credenciais no São Paulo e pode virar substituto imediato de Calleri

Desde o ano passado, o São Paulo não esconde a procura por um camisa 9 no mercado que possa fazer sombra e ser o substituto imediato de Calleri. Acontece que, até o momento, o clube não trouxe reforços para a posição. Diante da dificuldade, Thiago Carpini não descarta uma solução caseira.

Na última quarta-feira (7), contra o Água Santa, o técnico decidiu dar uma oportunidade a Juan, que fez um dos gols da vitória tricolor por 3 a 0, no Morumbis.

A boa atuação do atacante não se restringiu ao gol. Ele mostrou suas credenciais e provou que tem capacidade de ser o reserva imediato de Calleri. Não à toa, Carpini avaliou essa possibilidade em entrevista coletiva.

O treinador se mostrou feliz com o gol marcado pelo garoto e afirmou que, neste momento, Juan é a primeira opção para repor o argentino caso surja alguma necessidade.

"Se tem uma coisa que me deixou feliz foi ver alguns atletas que tiveram a primeira oportunidade e corresponderam. Isso é muito bom, muito positivo. Claro que cabem alguns ajustes, mas saldo o muito mais positivo do que negativo, e destaco o surgimento dessas novas possibilidades", disse o técnico.

"A gente tem olhado com carinho para a posição (centroavante). O Calleri se doa muito, não vai conseguir participar de todos os jogos da temporada. É uma referência técnica, com certeza faz falta. Hoje como substituto imediato dele nós temos o Juan, é a nossa primeira mexida. Fiquei feliz com o gol do Juan, ele estava há um tempo sem marcar gol e isso estava incomodando. Vi que os companheiros ficaram felizes por ele também. E essa boa atuação do Juan nos dá tranquilidade para buscarmos alguém para a posição", acrescentou.

Apesar de buscar reforços para os setores carentes, o São Paulo evita pressa e busca minimizar os erros. Justamente por esse motivo, Carpini começou a dar chances para Juan e observá-lo com mais atenção no dia a dia e nas partidas.

Alvo de desconfiança da torcida, Juan teve espaço com Dorival Júnior no ano passado, mas o baixo número de bolas na rede renderam críticas. Foram apenas três tentos em 42 jogos disputados - 16 como titular.

O jovem atacante busca conquistar ainda mais a confiança de Carpini e, quem sabe, ser titular no duelo com a Ponte Preta, neste sábado (10), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli.

