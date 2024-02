Seleção Brasileira inicia Pré-Olímpico com derrota contra a Austrália

A Seleção Brasileira perdeu da Austrália no jogo que marcou a abertura do Pré-Olímpico de basquete feminino, em Belém do Pará. Diante de mais de 7 mil pessoas, as estrangeiras ganharam por 60 a 55 na noite desta quinta-feira. Houve um erro na súmula, que deveria ter 59 a 55, de acordo com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Por conta de um "erro de direito" na partida disputada no Mangueirinho, já que a mesa de oficiais assinalou uma cesta de dois como de três pontos para a Austrália, inclusive no placar do confronto, a CBB decidiu acionar o seu departamento jurídico e emitiu nota oficial.

"A Austrália tem um dos melhores times do mundo e uma das melhores técnicas do mundo. É dia de viver o luto, pois tínhamos chances de vencer, mas é preciso virar logo a página para seguirmos adiante no torneio, pois mostramos que podemos enfrentar qualquer um", disse o técnico José Neto.

O resultado não tira o Brasil da briga. No primeiro jogo do grupo, a Alemanha venceu a Sérvia por 73 a 66 e lidera a chave no saldo de cestas. No sábado, às 20h (de Brasília), a Seleção encara a Servia e, mais cedo, às 17h, a Alemanha entra em quadra para pegar a Austrália.

Como três equipes carimbam lugares nos Jogos Olímpicos de 2024, o Brasil ainda depende apenas de si para garantir a classificação. "Melhoramos muito nos dois últimos períodos. O time se recompôs e tivemos muitas qualidades. É melhorar onde erramos para poder brigar por essa vaga na decisão de sábado", disse Leila.