Pablo Maia revela papo com Beraldo após ida para o PSG: 'Espero você aqui'

Feliz em ver o ex-companheiro Beraldo ganhando sequência no PSG, o meio-campista Pablo Maia contou que o zagueiro o chamou para reeditar a parceria em terras francesas.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar na próxima segunda-feira (12), o jogador do São Paulo também falou sobre a recepção dos torcedores parisienses ao zagueiro.

"O Beraldo merece muito. No primeiro jogo, a torcida já gritou o nome dele. Eu falei com ele. Ele me disse que a sensação é fera de ver a reação da torcida. E ele me disse: 'Espero você aqui'", disse o meio-campista.

Pablo Maia ainda comentou a possibilidade de deixar o São Paulo na próxima janela de transferências. O jogador disse estar tranquilo em relação ao tema, confiando no trabalho de seu estafe.

""Hoje eu sou bem tranquilo em relação a isso [uma possível transferência]. Foi até uma conversa que eu tive com meus empresários. Falei da minha confiança neles e pedi que eles me trouxessem propostas no momento certo. Assim, eu me concentro em dar o melhor dentro de campo. Isso me deixa mais tranquilo. Eu tenho o sonho de jogar fora. E estou tranquilo. Se tudo for bem para mim e para o São Paulo, as coisas vão dar certo", completou.



