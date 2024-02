Marcos Rocha é o jogador da Série A com mais assistências na temporada

Marcos Rocha se tornou o jogador da Série A com mais passes para gol em 2024 após somar uma assistência na vitória do Palmeiras sobre o Ituano por 2 a 0.

De acordo com o Sofascore, neste ano, o lateral direito de 35 anos possui cinco jogos disputados, sendo quatro como titular, com quatro assistências e oito passes decisivos. Além disso, ele acertou seis de suas 13 tentativas de cruzamento (46% de aproveitamento).

Marcos Rocha também conta com bons números defensivos. Ainda neste período, ele ganhou 61% de seus duelos e conseguiu 13 desarmes.

? Marcos Rocha (35 anos) é o jogador da Série A com mais assistências na temporada 2024! ?? ?? 5 jogos (4 titular) ?? 4 assistências (!) ?? 46% acerto no cruzamento (6/13!) ? 8 passes decisivos (!) ? 13 desarmes (!) ? 61% duelos ganhos (!) ? Nota Sofascore 7.42 pic.twitter.com/b2jBwJL29l ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 9, 2024

Em dezembro de 2023, Rocha teve seu vínculo renovado com o Palmeiras até o fim de 2024. No clube desde 2018, ele é o quarto jogador com mais títulos na história do Verdão (11), ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, Dudu (Olegário Tolói de Oliveira), Waldemar Fiume e Lima.

O próximo confronto do Palmeiras está marcado para segunda-feira, às 19h (de Brasília), diante do Santo André. A equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a primeira colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, com 13 pontos.