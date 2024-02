Gui Santos tem melhor atuação na NBA em vitória dos Warriors

O brasileiro Gui Santos voltou a se destacar com a camisa do Golden State Warriors na NBA. Nesta quinta-feira, o ala-pivô apresentou os melhores números na liga na vitória do seu time sobre o Indiana Pacers por 131 a 109.

Elogiado por sua energia pelo técnico Steve Kerr, Gui Santos esteve em quadra por pouco mais de 20 minutos. Sua participação em quadra foi ativa: marcou 13 pontos e pegou 8 rebotes.

O grande destaque do Golden State no jogo foi o consagrado Stephen Curry. Em 30 minutos, o armador marcou 42 pontos e foi cestinha da partida.

Apesar da vitória, o Goden State segue em situação preocupante na classificação da Conferência Oeste. Com 24 vitórias e 25 derrotas, o time ocupa a 11ª colocação e hoje estaria fora dos playoffs da NBA.