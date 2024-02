Fora do Paulistão, Matheus Bidu prestigia colegas de Corinthians em meio à indefinição de futuro

O lateral esquerdo Matheus Bidu não foi inscrito pelo Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o jogador de 24 anos segue prestigiando os companheiros pela TV, com registro nas redes sociais, enquanto não tem seu futuro resolvido.

Alguns clubes sinalizaram o interesse de ter Bidu por empréstimo, como Vitória, Goiás e Juventude. Para emprestar o atleta, no entanto, o Corinthians exige o pagamento de um valor, como aconteceu na ida do volante Roni ao Atlético-GO. Além disso, a nova gestão, chefiada por Augusto Melo, não topa pagar parte do salário do jogador enquanto ele veste a camisa de outra equipe.

Bidu participou normalmente da pré-temporada, inclusive tendo atuado fora da sua posição de origem, como meia-atacante. Porém, como não foi inscrito para o Estadual, não faz mais parte das atividades com os companheiros.

Matheus Bidu acompanha os jogos do Corinthians de casa (Foto: Reprodução/Instagram)

O contrato do lateral com o Corinthians é válido até final de 2025. O jogador chegou ao clube no começo da temporada de 2023 e não correspondeu em campo, com problemas sobretudo na parte defensiva.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que alguns jogadores do elenco não gostaram da ausência de Bidu na lista de inscritos para o Estadual, pela poucas opções que o elenco oferece neste momento. Hugo e Diego Palacios, que atualmente está no DM, foram os relacionados, além do garoto Vitor Meer.

Pelo Corinthians, Bidu tem 38 jogos (29 como titular), com um gol e uma assistência. Antes, o jogador teve passagens por Guarani e Cruzeiro.