João Schmidt marca primeiro gol em quase cinco meses e empolga Carille

O volante João Schmidt pode certamente ser considerado uma das boas notícias do Santos neste início de temporada. O atleta tem sido destaque na equipe comandada por Fábio Carille e marcou pela primeira vez com a camisa do Peixe nesta quarta-feira (7), quando decidiu o clássico contra o Corinthians.

O tento, inclusive, foi o primeiro anotado pelo jogador de 30 anos em quase cinco meses. A última vez que Schmidt havia balançado a rede foi no dia 29 de setembro de 2023, na derrota por 3 a 2 do Kawasaki Frontale, seu antigo clube, para o Albirex Niigata, pelo Campeonato Japonês.

Além disso, esse foi o único gol marcado pelo volante na última temporada. Ele também distribuiu uma assistência em 2023.

Schmidt empolga Carille e recebe elogios do treinador

O bom desempenho de João Schmidt com a camisa do Santos tem empolgado o técnico da equipe. O jogador foi elogiado por Carille, que destacou o jogo com e sem bola do meia.

"O João Schmidt... Nós posicionamos e ali é a qualidade e entendimento dele. Uma marcação forte, tempo certo para dar o bote e roubar a bola. Com ela no pé, é um cara que olha para frente e busca o passe. Estamos muito felizes com ele, não só o torcedor, mas principalmente nós aqui, com a conduta dele no dia a dia e com o que está fazendo dentro de campo", disse o treinador em entrevista coletiva.

Revelado pelo São Paulo e com passagens pelo futebol de Portugal, Itália e Japão, o volante chegou ao Peixe para a disputa da temporada de 2024, com opção de renovação por mais um ano. Indicado por Carille, ele foi titular em todos os seis compromissos do time até o momento.

Com João Schmidt à disposição, o Santos — líder da classificação geral — volta a campo neste domingo (11), quando visita o Mirassol, às 18h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O embate é válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.