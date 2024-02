Cruzeiro x Patrocinense: veja onde assistir e mais informações sobre o duelo pelo Mineiro

O Campeonato Mineiro segue a todo vapor. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro recebe o Patrocinense, a partir das 16h30 (de Brasília), no Mineirão. O compromisso é válido pelo encerramento da quarta rodada do estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal por assinatura SporTV e também do Premiere, no pay-per-view.

Situação na tabela

Cruzeiro: Após três jogos, a Raposa aparece na segunda colocação do Grupo A, com sete pontos - um atrás do Tombense. A equipe vem de vitória sobre o maior rival, o Atlético-MG, por 2 a 0.

Patrocinense: O Patrocinense figura na terceira posição do Grupo C, com quatro pontos. O clube chega para o duelo após ser derrotado pelo Villa Nova por 1 a 0.

?? Lucas Romero falou sobre a preparação do time para o jogo no Mineirão! Assista ao #FalaJogador completo:https://t.co/90ndD3aPVY pic.twitter.com/ctej9uvCDf ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 8, 2024

Prováveis escalações

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arthur Gomes, Juan Dinenno e Robert.



Técnico: Nicolás Larcamón

PATROCINENSE: Cairo; Ernande, Guilherme Henrique, Léo Alves e Ailton; Marinho, Caiuby e Gabriel Galhardo; Marcílio, Everton Kanela e Caique.



Técnico: Rogério Henrique

Arbitragem

Daniel da Cunha Oliveira Filho ficará responsável por apitar o jogo. Magno Arantes Lira e Ricardo Junio de Souza serão os assistentes. Wagner Reway comandará o VAR.