Cruzeiro x Patrocinense: saiba o horário e onde assistir ao jogo do Mineiro

O duelo entre Cruzeiro e Patrocinense será realizado hoje (9), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro.

O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv (TV fechada) e do Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

A Raposa vem de vitória no clássico sobre o Atlético-MG por 2 a 0, fora de casa. O Cruzeiro é o vice-líder do Grupo A, com sete pontos somados.

Já o Patrocinense perdeu para o Vila Nova-MG, também por 1 a 0. A equipe é a 3ª colocada do Grupo C, com quatro pontos.

No histórico entre as duas equipes são 15 partidas oficiais, com 10 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e uma vitória do Patrocinense.

