Com companheiros lesionados, Nonato pode ganhar sequência como titular no Santos

O Santos teve mais uma baixa por lesão na vitória sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (7). Agora, além de Giuliano, o Peixe não terá Cazares no setor de criação para o próximo jogo, contra o Mirassol. Assim, a tendência é que Nonato ganhe sequência como titular no meio-campo da equipe.

Nome constante no onze inicial do time desde a lesão de Giuliano, Cazares deixou o gramado da Vila Belmiro diante do Timão com apenas 27 minutos de jogo. O equatoriano sofreu uma pancada no tornozelo direito e precisou ser substituído.

Já o meia ex-Corinthians se lesionou na derrota para o Palmeiras, no dia 28 de janeiro. Na ocasião, ele sofreu uma contusão muscular na panturrilha esquerda 12 minutos depois de entrar em campo e ainda passa por processo de recuperação.

Dessa forma, a única opção de origem do técnico Fábio Carille para a função é Gustavo Nonato, que ainda não foi titular na temporada, mas receber a chance de começar o próximo compromisso da equipe. O meio-campista foi justamente o escolhido para entrar na vaga de Cazares, nesta quarta.

Como o Santos terá pouco tempo de preparação para o confronto seguinte ao do Mirassol — o clássico contra o São Paulo, no MorumBis —, o desempenho de Nonato pode ser definitivo para a permanência, ou não, do atleta no onze inicial. Por isso, pode ganhar sequência no time pela primeira vez no ano.

Líder da classificação geral e cada vez mais próximo de voltar a se classificar às quartas do Paulistão, o Santos entra a campo neste domingo (11), quando visita o Mirassol, às 18h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O embate é válido pela sétima rodada do Estadual.

