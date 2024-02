Com apenas seis rodadas, Santos ultrapassa pontuações dos últimos três Paulistões

O Santos começou a temporada de 2024 embalado. Apesar de grande reformulação, o Peixe acumula cinco vitórias em seis jogos no ano e lidera de maneira isolada a classificação geral do Campeonato Paulista. O time, inclusive, já somou mais pontos que nas últimas três edições do Estadual.

Passado metade do Paulistão, o Alvinegro Praiano já soma 15 pontos. Em todo o torneio de 2021, o clube conquistou apenas 13 unidades e, em 2022 e 2023, foram 14 tentos acumulados.

Há três anos — o pior aproveitamento do recorte —, o Santos terminou a competição com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 12 gols marcados e 19 sofridos (-7 de saldo). Assim, venceu 36,1% dos pontos disputados.

Nas duas temporadas seguintes, a campanha no Paulista teve três triunfos, cinco igualdades e quatro reveses — 38,9% de aproveitamento. Em 2022, foram 16 bolas na rede e 19 contra, enquanto em 2023 foram 14 tentos anotados e 17 vazados (ambos -3 de saldo).

Por sua vez, em 2024, até o momento, o Peixe possui cinco vitórias e uma derrota, acumulando 83,3% de aproveitamento. Ao todo, são nove gols marcados e três sofridos (+6 de saldo).

Cada vez mais próximo de voltar a se classificar às quartas do Paulistão após três anos, o Santos entra em campo neste domingo (11), quando visita o Mirassol, às 18h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O embate é válido pela sétima rodada do Estadual.

