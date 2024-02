Cano valoriza atuação do Fluminense em vitória no Carioca, mas mira melhora: "Corrigir os erros"

O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, pela sétima rodada, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Carioca. O Tricolor carioca voltou a atuar com seus principais jogadores na partida e conquistou um bom resultado no Maracanã.

O gol da vitória do Fluminense foi marcado por Germán Cano. O argentino afirmou que a equipe poderia ter saído de campo com um placar mais elástico.

"Foi um jogo que poderíamos ter matado no primeiro tempo. Tive três chances que não costumo errar. Vou trabalhar isso. Mas mantivemos a posse, criamos chances de gol. Vamos melhorando a parte física. Foi nosso segundo jogo. Sabemos que ainda falta muito. Vamos seguir trabalhando e corrigir os erros", disse o atleta após o jogo.

Cano ainda rechaçou colocar meta de gols para a temporada.

"Temos que ir jogo a jogo. Nunca me desespero com isso. Primeiro é fazer o melhor para o time. Depois é buscar o gol", explicou o centroavante.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, no clássico contra o Vasco, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Carioca.