Borussia Dortmund x Freiburg: confira onde assistir e escalações do jogo pelo Alemão

Nesta sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), Borussia Dortmund e Freiburg duelam no Signal Iduna Park, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Alemão.

Onde assistir

A partida terá transmissão no canal por assinatura OneFootball e do Canal GOAT, no Youtube.

Posição na tabela

Borussia Dortmund: 37 pontos em 20 jogos (4º lugar)



Freiburg: 28 pontos em 20 jogos (7º lugar)

Prováveis escalações

Borussia Dortmund:Alexander Meyer; Thomas Meunier, Nicklas Sule, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Marcel Sabitzer, Sali Ozcan, Donyell Malen e Jamie Bynoe-Gittens; Niclas Füllkrug e Youssoufa Moukoko



Técnico:Edin Terzic

Freiburg:Noah Atubolu; Lukas Kubler, Attila Szalai, Manuel Gulde e Jordy Makengo; Maximilian Eggestein, Nicolas Hofler, Roland Sallai, Florent Muslija e Vincenzo Grifo; Lucas Hole



Técnico:Christian Streich

Arbitragem

A partida será apitada por Harm Osmers.