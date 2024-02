Abel valoriza Paulistão e traça objetivo individual: 'Ser o melhor treinador'

O Palmeiras venceu o Ituano, por 2 a 0, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri. O técnico Abel Ferreira falou após a vitória e valorizou a competição que, para alguns, deveria servir apenas como laboratório para sequência da temporada. O português também revelou um objetivo pessoal.

"Faz parte do calendário brasileiro. Acho que tem jogos a mais, mas é uma competição bem organizada. Vai ser o terceiro ou quarto ano que disputo o Paulistão e tenho objetivo individual, a ver se algum dia consigo ser o melhor treinador nessa competição, já que nunca fui. Cada ano que passa a organização está melhor. As equipes têm bons jogadores, treinadores. Hoje vimos jogadores deles irem ao limite. Preparo meus jogadores para isso", disse Abel.

O técnico Abel Ferreira está disputando sua quarta edição de Campeonato Paulista desde que chegou ao Palmeiras. Na primeira oportunidade, em 2021, levou a equipe até a final, quando acabou com o vice-campeonato após derrota para o São Paulo. Nessa ocasião, Hernán Crespo, que comandava o rival, foi eleito o melhor técnico.

No ano seguinte, foi finalista mais uma vez. Disputando a decisão novamente contra o rival Tricolor, perdeu o jogo de ida, por 3 a 1, mas depois conquistou uma virada por 4 a 0, no Allianz Parque, para ficar com o título do Estadual. Já no ano passado, o cenário se repetiu. O Verdão perdeu o jogo de ida para o Água Santa, mas na volta aplicou outro 4 a 0 e levantou a taça pelo segundo ano consecutivo. Em 2022 e 2023, Rogério Ceni e Thiago Carpini venceram o prêmio de melhor treinador, respectivamente.

Assim, em 2024, o Palmeiras e Abel Ferreira buscam o tricampeonato pelo clube, algo que não acontece há 90 anos. Com 13 pontos, o Verdão lidera o Grupo B e está em segundo lugar na classificação geral do Paulista. A equipe ainda tem um jogo a menos que a maioria dos participantes, já que não disputou o Estadual no último fim de semana.

O Palmeiras tem seu próximo compromisso marcado para a segunda-feira (12), contra o Santo André. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel.

