Após vitória contra Ituano, Abel indica chegada do meia Rômulo ao Palmeiras: "Vem para nos ajudar"

O Palmeiras venceu o Ituano nesta quinta-feira, por 2 a 0, com gols de Flaco López e Rony. O duelo pela sexta rodada do Campeonato Paulista aconteceu na Arena Barueri. Após a vitória, o técnico Abel Ferreira falou sobre o perfil de contratações da equipe e indicou a chegada de novo reforço: Rômulo, meia do Novorizontino.

"O Ríos foi uma surpresa. Não dá sempre para encontrar desses jogadores bons e baratos. Pode acontecer, mas é difícil, foi grande contratação. O Rômulo foi um jogador que já tínhamos visto no ano passado e este ano as coisas correram bem, é um jogador que vem para nos ajudar", disse Abel.

O camisa 10 do Novorizontino, porém, não deve chegar com o Paulistão em andamento. O regulamento do torneio não permite que o atleta atue por mais de uma equipe. Em 2023, Ríos, que chegou ao Verdão antes das finais, ficou de fora do jogo pois já tinha atuado pelo Guarani.

No momento, o Palmeiras contratou quatro jogadores para essa temporada: o volante Aníbal Moreno, os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro e o lateral esquerdo Caio Paulista. Desses, Bruno se recupera de cirurgia no joelho direito, enquanto Lázaro ainda aguarda sua regularização na FPF para poder estrear.