Aníbal Moreno lidera estatísticas do Palmeiras em partida diante do Ituano

Aníbal Moreno, reforço do Palmeiras para esta temporada, foi um dos destaques na vitória sobre o Ituano, na última quinta-feira. O volante liderou as estatísticas do Verdão durante a partida do Paulistão.

Segundo o Sofascore, Aníbal foi o jogador do Palmeiras com mais ações defensivas (10), mais desarmes (6) e mais duelo ganhos por baixo (4). Ele também foi quem teve mais passes certos (52) e ações com a bola (83).

Apesar de não ter balançado as redes nenhuma vez, o argentino finalizou ao gol em quatro oportunidades, liderando esta estatística também. Aníbal chegou a participar da jogada do tento de Flaco López, dando o passe para a assistência de Zé Rafael.

#Paulistão ?? Aníbal Moreno entre todos de Palmeiras 2-0 Ituano: 1º em ações defensivas (10)

1º em desarmes (6)

1º em duelos ganhos por baixo (6)

1º em faltas (4)

1º em finalizações (4)

1º em passes certos (52)

1º em ações com a bola (83)

2º em Nota Sofascore (7.7) pic.twitter.com/IdKQuIK64t ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 9, 2024

Além disso, ao lado de Jhon Jhon, Aníbal Moreno é o único atleta da equipe de Abel Ferreira que disputou todas as partidas deste ano (6). A nova contratação foi titular em três oportunidades, enquanto a Cria da Academia foi em apenas uma.

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h (de Brasília), diante do Santo André. A partida será realizada no Estádio Bruno José Daniel e é válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista.