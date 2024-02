Alisson supera depressão, conquista títulos e atinge marca centenária pelo São Paulo

Alisson é mais uma prova viva de que determinadas coisas só o futebol pode proporcionar. Ele, que viveu momentos conturbados na carreira e em sua vida pessoal, agora comemora títulos e uma marca centenária vestindo a camisa do São Paulo.

Na última quarta-feira, na vitória sobre o Água Santa, no MorumBis, pelo Campeonato Paulista, o jogador completou 100 jogos pelo clube. O saldo dele é positivo. Foram, ao todo, 50 vitórias, 25 empates e 25 derrotas neste período, um aproveitamento de 58%.

Um dos momentos mais duros da vida de Alisson aconteceu no início do ano passado. Ele enfrentou um forte quadro de depressão que o tirou da pré-temporada no São Paulo.

Depois de receber todo apoio do clube para que cuidasse de sua saúde, o atleta retornou às atividades mais tarde e só foi estrear pela equipe no fim de fevereiro.

O jogador começou a se sentir mal após o vice na final da Sul-Americana de 2022, que veio junto com uma contusão na coxa. Alisson começou a se cobrar excessivamente para se recuperar e acabou caindo numa crise de pânico. Neste período, ele conta que até mesmo não conseguia assistir partidas de futebol.

? ??????? 1??0??0?? jogos pelo Tricolor!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/AKcBAZo68I ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 7, 2024

Com Rogério Ceni, Alisson atuava como ponta pelo lado direito, mas nunca rendeu como esperado. Foi com Dorival Júnior que tudo mudou. Após a chegada do novo treinador, ele foi recuado para a função de volante e virou mais do que titular, mas uma peça-chave para o funcionamento da equipe.

Ao lado de Pablo Maia, foi decisivo para a conquista do título da Copa do Brasil, o primeiro da história do São Paulo, em cima do Flamengo. De fortemente criticado a adorado, o jogador renasceu, resgatou sua autoestima e hoje, colhe os frutos de um trabalho árduo.

Neste ano, agora sob olhares de Thiago Carpini, Alisson atuou nos seis jogos da equipe (cinco como titular) e venceu a Supercopa do Brasil, desta vez em cima do Palmeiras. Pelo terceiro cartão amarelo, será um desfalque de peso para o jogo contra a Ponte Preta.

Carpini deve substituí-lo por Bobadilla ou Luiz Gustavo. O São Paulo enfrenta a Macaca a partir das 18h (de Brasília) deste sábado (10), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no Moisés Lucarelli.

