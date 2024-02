Abel reprova possível saída de Breno Lopes do Palmeiras: "Não posso dispensar jogadores como ele"

O Palmeiras ainda está fechando seu elenco para a temporada de 2024. Na noite da última quinta-feira, após vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, pelo Paulistão, o técnico Abel Ferreira falou sobre saídas e chegadas. O treinador reprovou a possível saída do atacante Breno Lopes.

"É tão difícil contratar jogadores que não posso dispensar jogadores como o Breno. Gostamos dele e precisamos desses jogadores que nos ajudam para entrar ou ser titular. No ano passado, na fase final, quando fomos campeões e ele jogou. Não tenho informação nenhuma sobre isso. Sei que o jogador está satisfeito e contente por pertencer a esse grupo campeão. Também estamos contentes em contar com um jogador como ele", declarou o treinador.

Na última semana, o Vasco demonstrou interesse na contratação do jogador, mas o negócio não avançou. No início do ano, o Verdão perdeu Artur e Kevin, negociados com Zenit e Shakhtar Donetsk, respetivamente. Além disso, viu Bruno Rodrigues, recém-contratado, virar desfalque por lesão no joelho, que o deixará fora de combate de quatro a cinco meses.

Sabendo da saída de Endrick, ao Real Madrid, no meio do ano, o Palmeiras precisa encontrar soluções para preencher seu ataque. Na quarta-feira, o clube anunciou a contratação por empréstimo do atacante Lázaro, de 21 anos, que estava no Almería-ESP. Além dele, o Verdão trouxe, nessa janela de transferências o volante Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral Caio Paulista.

"O Palmeiras tem R$ 20 milhões para comprar um ponta? Não tem. Não tem 15 para comprar um meia. Temos que usar outros recursos. Nossos reforços estão aqui dentro. O Lázaro é um jogador que achamos que tem grande potencial. O Rômulo já tínhamos visto ano passado e este ano as coisas correram bem, é um jogador que vem para nos ajudar", seguiu Abel.

Na próxima segunda-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Santo André pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel.