Abel fala sobre ausência de Mayke contra o Ituano e revela lesão de Aníbal por gramado do Allianz

O Palmeiras venceu o Ituano nesta quinta-feira, por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Para o duelo que aconteceu na Arena Barueri, o técnico Abel Ferreira não pôde contar com Mayke, que sofreu lesão na coxa. O treinador comentou a ausência do atleta e revelou lesão de Aníbal Moreno.

"O Mayke se lesionou, vai ficar fora durante algum tempo. Não sei quanto, mas espero que não seja muito" disse.

Mayke foi titular de Abel Ferreira no último domingo, quando o Verdão ficou com o vice da Supercopa Rei, no Mineirão. Nessa oportunidade, o camisa 12 atuou por 81 minutos, quando foi substituído por Gabriel Menino.

"Minha função é escolher quais são as melhores. Hoje escolho um, amanhã posso escolher outro. O meio campo é um setor onde temos muita concorrência boa. Aníbal chegou bem, depois teve um problema no tendão, ainda tem, devido ao gramado no Allianz Parque, recuperou bem. Está aí para nos ajudar", seguiu.

Reforço para 2024, o volante Aníbal Moreno estreou durante a partida contra o Novorizontino, na estreia do Estadual. Depois, o camisa 5 teve a primeira oportunidade como titular contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque. Contra o Santos, começou no banco, mas foi utilizado no decorrer do jogo, por fim, atuou por 90 minutos na vitória contra o Ituano.

Desde o duelo contra o Santos o Palmeiras não atua no Allianz Parque devido às más condições do gramado. O estádio foi vetado pela FPF para receber jogos do Paulistão até a manutenção adequada do campo.

Com esta vitória, o Verdão chegou a 13 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo B. A equipe retorna a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel. A bola rola às 19 horas (de Brasília).